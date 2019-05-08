Жозе Моуринью: Клопп не из тех тренеров, что постоянно жалуются и плачут

- Это победа Клоппа, он не похож на некоторых тренеров из других чемпионатов, которые постоянно плачут из-за потери игроков или жалуются на то, что провели их команды слишком много игр. Это вопрос характера, - приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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