Жозе Моуринью: Клопп не из тех тренеров, что постоянно жалуются и плачут Португальский специалист Жозе Моуринью считает, что победа «Ливерпуля» над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Лиги чемпионов во многом заслуга главного тренера английской команды Юргена Клоппа.

- Это победа Клоппа, он не похож на некоторых тренеров из других чемпионатов, которые постоянно плачут из-за потери игроков или жалуются на то, что провели их команды слишком много игр. Это вопрос характера, - приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция