Садио Мане – о победе над «Барселоной»: Мы просто верили - Советский спорт
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08 мая 2019 01:37Футбол

Садио Мане – о победе над «Барселоной»: Мы просто верили

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от победы в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

- Я не знаю, что сказать. Это было тяжело. Мы просто верили, - рассказал Мане в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция

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