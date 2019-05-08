Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! - Советский спорт
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08 мая 2019 01:50Футбол

Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире!

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в ответном матче в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0.

«Браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! Даже дети не спят», — написал Дзюба в своем Instagram.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция

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Браво Ливерпак !!!Величайший матч! Клопп- лучший тренер в мире!!!Даже дети не спят🤦‍♂️👊👏🦁🦁🦁

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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