Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире!

«Браво, Ливерпак! Величайший матч! Клопп — лучший тренер в мире! Даже дети не спят», — написал Дзюба в своем Instagram.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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