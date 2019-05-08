Клуб из Испании не сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года «Барселона» не смогла выйти в финал после домашней победы со счетом 3:0.

Финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года пройдет без участия команды из Испании.

Накануне в ответном матче ½ финала турнира «Барселона» потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:4) на стадионе «Энфилд». Таким образом, несмотря на крупную домашнюю победу (3:0) каталонцы не смогли выйти в финал.

Соперник «Ливерпуля» по решающему матчу определится в среду во втором полуфинале «Аякс» – «Тоттенхэм». Первый матч в Лондоне завершился победой голландцев (1:0).

Напомним, клубы из Испании неизменно побеждали в Лиге чемпионов с 2014 года. За этот период «Реал» завоевал трофей четыре раза (2014, 2016, 2017, 2018) и «Барселона» – один раз (2015).