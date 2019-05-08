Лука Джорджевич: Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту» Черногорец выступает за «Арсенал» на правах аренды.

Форвард «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о своем будущем.

«Конечно, где-то глубоко в голове сидит вопрос – что будет дальше, – сказал 24-летний черногорец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Но это никак не может помешать мне на все сто быть готовым к в оставшимся играм этого сезона за «Арсенал». Тем более относительно будущего до конца этого сезона ясность все равно вряд ли наступит. Поэтому концентрируюсь на играх за Тулу.

А пока, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить всех болельщиков «Зенита». Знаю, что они долго ждали этого чемпионства. Еще хочу поблагодарить их за поддержку. Я ее каждый день чувствую. И могу сказать, что счастлив быть частью петербургского клуба. Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту».

В нынешнем сезоне Джорджевич забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах премьер-лиги и Кубка России.

В субботу форвард забил «Локомотиву» (2:0) в матче 27-го тура премьер-лиги, после которого «Зенит» оформил чемпионство.