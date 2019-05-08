Джорджиньо Вейналдум: Мы были уверены, что нам по силам выйти в финал

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих эмоциях после победы над «Барселоной» (4:0) на стадионе «Энфилд» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.
«Конечно, я очень счастлив, – сказал 28-летний голландец, вышедший на замену в перерыве, в интервью официальному сайту УЕФА. – Но я пока не осознал, что тут произошло.
Мы победили «Барселону» со счетом 4:0. У нас была сложная ситуация, но мы все равно смогли сделать это. В то же время мы были уверены, что это нам по силам, хотя и очень сложно».
Напомним, Вейналдум сделал дубль, забив второй и третий гол «красных» с разницей в две минуты.
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. Его соперник по матчу, который пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, определится в среду в Амстердаме, где сыграют «Аякс» и «Тоттенхэм».
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