Джорджиньо Вейналдум: Мы были уверены, что нам по силам выйти в финал Голландец оформил дубль в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих эмоциях после победы над «Барселоной» (4:0) на стадионе «Энфилд» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

«Конечно, я очень счастлив, – сказал 28-летний голландец, вышедший на замену в перерыве, в интервью официальному сайту УЕФА. – Но я пока не осознал, что тут произошло.

Мы победили «Барселону» со счетом 4:0. У нас была сложная ситуация, но мы все равно смогли сделать это. В то же время мы были уверены, что это нам по силам, хотя и очень сложно».

Напомним, Вейналдум сделал дубль, забив второй и третий гол «красных» с разницей в две минуты.

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. Его соперник по матчу, который пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, определится в среду в Амстердаме, где сыграют «Аякс» и «Тоттенхэм».