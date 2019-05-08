Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу - Советский спорт
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08 мая 2019 08:06ФутболЛипкин Антон

Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу

«Барселона» проиграла «Ливерпулю» и не смогла выйти в финал Лиги чемпионов.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Мне очень жаль болельщиков, особенно тех, кто приехал на «Энфилд», – приводит Marca слова Бартомеу. – То же самое с нами было в Риме, и теперь это повторилось. Поздравляю «Ливерпуль».

Предпочел бы не давать комментарии в такой разгоряченной ситуации. У нас будет для этого времени. Очень сложно объяснить поражение.

У меня нет объяснений четвертому голу. Возможно, это был сюрприз, но я не уверен».

Напомним, «Барселона» выиграла первый домашний матч со счетом 3:0.

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