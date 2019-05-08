Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
«Мне очень жаль болельщиков, особенно тех, кто приехал на «Энфилд», – приводит Marca слова Бартомеу. – То же самое с нами было в Риме, и теперь это повторилось. Поздравляю «Ливерпуль».
Предпочел бы не давать комментарии в такой разгоряченной ситуации. У нас будет для этого времени. Очень сложно объяснить поражение.
У меня нет объяснений четвертому голу. Возможно, это был сюрприз, но я не уверен».
Напомним, «Барселона» выиграла первый домашний матч со счетом 3:0.
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