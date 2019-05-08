Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как поражение в Ливерпуле повлияет на меня

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о том, как отреагировал на поражение от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
«Я не знаю, как это повлияет на меня, – приводит BBC слова испанца. – Тренер должен взять на себя ответственность.
Это очень болезненное поражение для нас, особенно для наших болельщиков. Во второй раз подряд соперник делает такой камбек».
Напомним, первый матч завершился победой «Барселоны» (3:0). В прошлом сезоне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Роме» (0:3) в ответной игре после крупной домашней победы (4:1).
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