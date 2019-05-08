Луис Суарес: Когда «Ливерпуль» забивал четвертый гол, мы играли, как дети «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов после крупного поражения от «Ливерпуля».

Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4) на стадионе «Энфилд».

«Нам нужно критически отнестись к себе, – приводит Marca слова 32-летнего уругвайца. – Во второй раз с нами происходит одно и то же. Мы не можем позволять себе допускать одни и те же ошибки два года подряд. Нам необходимо много о чем подумать.

«Ливерпуль» сделал то, что хотел, а именно забил быстрый гол. Они верили в победу с первой до последней минуты.

При четвертом голе мы сыграли, как дети. Мы должны понимать, что сейчас на нас польется критика».

Напомним, «Барселона» выиграла первый матч со счетом 3:0. В прошлом сезоне каталонцы вылетели из Лиги чемпионов в ¼ финала после того, как сначала победили «Рому» дома (4:1), а затем проиграли ей (0:3) в гостях.