Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное - Советский спорт
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08 мая 2019 09:41ФутболЛипкин Антон

Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное

«Ливерпуль» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов.

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Думаю, все дело в команде, – сказал 24-летний бельгиец, слова которого приводит официальный сайт клуба. – Мы отлично справились, мы бились, зная, что это ночь будет особенной. Мы хотели также побороться за травмированных ребят.

Это просто что-то особенное. Сложно описать это словами. Это можно почувствовать и услышать. Просто невероятно.

Мы бились изо всех сил. Даже у меня в конце стало сводить ноги. Это говорит о том, что у нас отличный сплав таланта и упорной работы».

Напомним, Ориги забил четвертый гол, который вывел «Ливерпуль» в финал. Первая игра в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Соперник «красных» по финалу определится в среду в ответном матче «Аякс» – «Тоттенхэм».

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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