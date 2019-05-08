Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
«Думаю, все дело в команде, – сказал 24-летний бельгиец, слова которого приводит официальный сайт клуба. – Мы отлично справились, мы бились, зная, что это ночь будет особенной. Мы хотели также побороться за травмированных ребят.
Это просто что-то особенное. Сложно описать это словами. Это можно почувствовать и услышать. Просто невероятно.
Мы бились изо всех сил. Даже у меня в конце стало сводить ноги. Это говорит о том, что у нас отличный сплав таланта и упорной работы».
Напомним, Ориги забил четвертый гол, который вывел «Ливерпуль» в финал. Первая игра в Барселоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
Соперник «красных» по финалу определится в среду в ответном матче «Аякс» – «Тоттенхэм».
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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