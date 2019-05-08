Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули - Советский спорт
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08 мая 2019 10:04ФутболЛипкин Антон

Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули

«Ливерпуль» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о четвертом голе «Ливерпуля» в ворота «Барселоны» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Если вы увидите такой пропущенный гол в матче 14-15-летних игроков, то скажете, что ребята заснули, у них нет характера, чтобы играть в футбол, им нужно изучить основы игры, – приводит Goal.com слова португальца. – Но мы говорим о лучших игроках мира».

Напомним, форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги забил четвертый гол после розыгрыша углового удара, к которому игроки «Барселоны» оказались не готовы.

Таким образом, «Барселона», победившая в домашнем матче со счетом 3:0, выбыла из Лиги чемпионов.

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