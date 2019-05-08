Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит» - Советский спорт
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08 мая 2019 10:46ФутболЛипкин Антон

Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в 28-м туре премьер-лиги.

Форвард ЦСКА Такума Нисимура высказался о предстоящем матче 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

«Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов, – приводят «Известия» слова 22-летнего японца. – То, что «Зенит» досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проведет матч с ЦСКА в ранге чемпиона России. Армейцы занимают четвертое место, отставая на два очка от зоны Лиги чемпионов и опережая на два очка идущий пятым «Спартак».

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).

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