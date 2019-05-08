Шамиль Газизов: За формой «Спартака» не следим, едем за победой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче 28-го тура премьер-лиги со «Спартаком».
«Мы будем биться до конца, пока есть математические шансы выбраться из зоны стыковых матчей, – приводят «Известия» слова Газизова. – Никто не вешает нос раньше времени, настрой боевой.
Мы не следим за игровой формой «Спартака», надо отталкиваться от себя. С ними всегда тяжело играть, тем более сейчас красно-белые крайне мотивированы. Но мы едем в Москву только за победой».
Напомним, за три тура до окончания чемпионата «Уфа» занимает 14-е место, отставая на четыре очка от 12-го.
Матч «Спартак» – «Уфа» пройдет 12 мая на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).
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