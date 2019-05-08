Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА «Зенит» сыграет с ЦСКА в 28-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев рассказал о том, как в статусе чемпиона команда готовится к матчу 28-го тура с ЦСКА.

– ЦСКА – это принципиальный соперник, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт клуба. – Будем выкладываться на 100 процентов с обязательным желанием победить.

– Сколько вы получили поздравлений и откуда?

– Очень много как от болельщиков, так и от родственников. Очень всем благодарен.

– Насколько острую конкуренцию вы чувствуете?

– «Зенит» – очень сильная команда, конкуренция серьезная. Все футболисты – высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть.

– Сергей Богданович вам дает меньше десяти минут на поле и говорит, что это важный опыт. Что успеваете почувствовать за это время?

– Благодарен тренеру за это время. Колоссальный опыт. В решающих моментах пытаюсь помочь команде сделать все для победы.

Напомним, матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).