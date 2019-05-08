Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев рассказал о том, как в статусе чемпиона команда готовится к матчу 28-го тура с ЦСКА.
– ЦСКА – это принципиальный соперник, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт клуба. – Будем выкладываться на 100 процентов с обязательным желанием победить.
– Сколько вы получили поздравлений и откуда?
– Очень много как от болельщиков, так и от родственников. Очень всем благодарен.
– Насколько острую конкуренцию вы чувствуете?
– «Зенит» – очень сильная команда, конкуренция серьезная. Все футболисты – высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть.
– Сергей Богданович вам дает меньше десяти минут на поле и говорит, что это важный опыт. Что успеваете почувствовать за это время?
– Благодарен тренеру за это время. Колоссальный опыт. В решающих моментах пытаюсь помочь команде сделать все для победы.
Напомним, матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).
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