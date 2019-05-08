Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА

«Зенит» сыграет с ЦСКА в 28-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев рассказал о том, как в статусе чемпиона команда готовится к матчу 28-го тура с ЦСКА.

– ЦСКА – это принципиальный соперник, – приводит слова 20-летнего игрока официальный сайт клуба. – Будем выкладываться на 100 процентов с обязательным желанием победить.

– Сколько вы получили поздравлений и откуда?
– Очень много как от болельщиков, так и от родственников. Очень всем благодарен.

– Насколько острую конкуренцию вы чувствуете?
– «Зенит» – очень сильная команда, конкуренция серьезная. Все футболисты – высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть.

– Сергей Богданович вам дает меньше десяти минут на поле и говорит, что это важный опыт. Что успеваете почувствовать за это время?
– Благодарен тренеру за это время. Колоссальный опыт. В решающих моментах пытаюсь помочь команде сделать все для победы.

Напомним, матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).

27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
08/05 05:00Футбол
«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
08/05 01:00Футбол
День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
08/05 01:53Футбол
Никогда не сдавайся. Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матчаНаикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы».
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/05 22:30Футбол
Историческая... победа! «Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0. Как это было«Советский спорт» вел текстовую трансляцию сумасшедшего полуфинала Лиги чемпионов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
Новости
12:23 Футбол Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом
12:11 Хоккей Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
12:03 Футбол Сергей Семак: «Зенит» больше всех забивает и побеждает – в этом ключ к успеху
11:54 Футбол Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться
11:47 Футбол Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА
11:15 Футбол Шамиль Газизов: За формой «Спартака» не следим, едем за победой
10:46 Футбол Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»
10:22 Футбол Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы
10:04 Футбол Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули
09:41 Футбол Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное
09:04 Футбол Луис Суарес: Когда «Ливерпуль» забивал четвертый гол, мы играли, как дети
08:55 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как поражение в Ливерпуле повлияет на меня
08:17 Футбол Лука Джорджевич: Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту»
08:06 Футбол Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу
07:34 Хоккей «Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
06:36 Футбол Джорджиньо Вейналдум: Мы были уверены, что нам по силам выйти в финал
06:17 Футбол Клуб из Испании не сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года
01:50 Футбол Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп – лучший тренер в мире!
01:37 Футбол Садио Мане – о победе над «Барселоной»: Мы просто верили
01:28 Футбол Жозе Моуринью: Клопп не из тех тренеров, что постоянно жалуются и плачут
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика