Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА высказался о задачах команды на три оставшихся матча сезона.
«Мы хотим выиграть все оставшиеся матчи, но та опустошенность, которая есть сейчас, конечно, мешает, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Будем стараться с ней справиться.
Конечно, хотелось бы, чтобы вручение медалей и кубка прошло в хорошей атмосфере. Для этого необходим хороший результат. Перед своими болельщиками мы всегда выкладываемся на сто процентов».
Напомним, 4 мая «Зенит» оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата.
Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск). После этого чемпионы России сыграют с «Ростовом» и «Енисеем».
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