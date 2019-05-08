Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться - Советский спорт
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08 мая 2019 11:54ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться

«Зенит» в статусе чемпиона сыграет с ЦСКА в 28-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА высказался о задачах команды на три оставшихся матча сезона.

«Мы хотим выиграть все оставшиеся матчи, но та опустошенность, которая есть сейчас, конечно, мешает, – приводит слова Семака официальный твиттер клуба. – Будем стараться с ней справиться.

Конечно, хотелось бы, чтобы вручение медалей и кубка прошло в хорошей атмосфере. Для этого необходим хороший результат. Перед своими болельщиками мы всегда выкладываемся на сто процентов».

Напомним, 4 мая «Зенит» оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата.

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск). После этого чемпионы России сыграют с «Ростовом» и «Енисеем».

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