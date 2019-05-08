Сергей Семак: «Зенит» больше всех забивает и побеждает – в этом ключ к успеху - Советский спорт
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08 мая 2019 12:03ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: «Зенит» больше всех забивает и побеждает – в этом ключ к успеху

«Зенит» стал чемпионом России за три тура до окончания сезона.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем в команде форварда Александра Кокорина и селекционных планах на лето.

– Кокорина я бы хотел видеть, говорил уже свою позицию, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Что касается остальных мнений, которые появляются в СМИ, то они не имеют ничего общего с реальностью. На следующей неделе, вероятно, состоится встреча с руководством. Когда будет понимание того, сколько футболистов и кого именно мы можем взять, тогда будет понимание, с кем расстаться.

– Был ли разговор с футболистами, которые сыграли мало матчей в сезоне, по поводу их места в команде?
– Уже сказал, что нужно сперва понимать позицию руководства по поводу того, кого сможем купить и на какие позиции. Не раз говорил, что если есть возможность взять на любую позицию футболиста, если это будет экономически целесообразно, и если он будет сильнее тех, что есть, то мы это сделаем.

– Вы несколько раз отмечали, что «Зениту» не хватает футболистов для позиционных атак. Будете ли вы отталкиваться от этого в селекции?
– Нет, не будем. Будем отталкиваться от того, чтобы команда была сильной и побеждала. Проблем много, но и достоинств много. Команда забивает больше всех, побеждает больше всех, в этом и кроется ключ к успеху. Будем работать дальше.

Напомним, за три тура до окончания чемпионата «Зенит» гарантировал себе первое место.

В 28-м туре «Зенит» примет ЦСКА. Матч пройдет 12 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 19:00 (мск).

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