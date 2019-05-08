Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может не сыграть в матче 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.
«Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов или нет он будет сыграть в следующем матче, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – По поводу остальных игр сезона, скорее всего, должен. Матч с ЦСКА под вопросом».
Напомним, 30-летний Дзюба пропустил матч предыдущего тура с «Ахматом» (1:1).
После игры с ЦСКА «Зенит», уже обеспечивший себе чемпионский титул, сыграет с «Ростовом» и «Енисеем».
Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).
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