Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом «Зенит» в статусе чемпиона примет ЦСКА в 28-м туре.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может не сыграть в матче 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.

«Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов или нет он будет сыграть в следующем матче, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – По поводу остальных игр сезона, скорее всего, должен. Матч с ЦСКА под вопросом».

Напомним, 30-летний Дзюба пропустил матч предыдущего тура с «Ахматом» (1:1).

После игры с ЦСКА «Зенит», уже обеспечивший себе чемпионский титул, сыграет с «Ростовом» и «Енисеем».

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 12 мая на «Газпром Арене». Начало – 19:00 (мск).