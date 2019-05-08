Валерий Газзаев: Это явный провал «Барселоны», явный - Советский спорт
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08 мая 2019 12:49ФутболЛипкин Антон

Валерий Газзаев: Это явный провал «Барселоны», явный

«Барселона» проиграла «Ливерпулю» и вылетела из Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о поражении «Барселоны» от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Конечно, это явный провал, явный, – приводит News.ru слова Газзаева. – 3:0 выигрывать после первого матча... Тем более что это «Барселона», а не какой-то рядовой клуб.

Это огромный удар по самолюбию, по имиджу и репутации клуба. Серьезный удар и для игроков, которые, наверное, думали, что уже в финале».

Напомним, по дублю в составе «Ливерпуля» сделали бельгиец Дивок Ориги и голландец Джорджиньо Вейналдум.

Первый матч в Барселоне завершился в пользу хозяев со счетом 3:0.

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