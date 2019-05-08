Сергей Силкин: «Аякс» сыграет в финале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал предстоящий ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм».
– «Аякс» на выезде победил и вроде бы является фаворитом, но если «Тоттенхэм» первым забьет, что будет дальше? Все поменяется, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Силкина. – Я думаю, что «Аякс» сыграет в финале Лиги чемпионов.
– После дисквалификации у «Тоттенхэма» вернет кореец Сон, который добавит остроты атаке. Это значимый фактор?
– Да. Этот игрок сейчас на ходу и забил много решающих мячей. Сон впереди играет очень важную роль.
Напомним, первая игра в Лондоне завершился победой голландцев со счетом 1:0. Матч «Аякс» – «Тоттенхэм» пройдет 8 мая на «Амстердам Арене». Начало – 22:00 (мск).
Во вторник первым финалистом Лиги чемпионов стал «Ливерпуль».
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