Рашид Рахимов: Азмун – один из лучших игроков весенней части премьер-лиги

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.
«Азмуна можно назвать одним из лучших футболистов весенней части чемпионата России, – приводит «Р-Спорт» слова Рахимова. – Он очень быстро вписался в состав команды, забил достаточно много голов и принес очень много пользы «Зениту». При этом великолепно играет головой. Я считаю, что Сердар – один из лучших футболистов нашего чемпионата».
Напомним, 24-летний иранец перешел в «Зенит» из «Рубина» в феврале. В 14 матчах за команду Азмун забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
«Зенит» за три тура до окончания чемпионата обеспечил себе первое место.
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