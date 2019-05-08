Адиев дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева на два матча премьер-лиги, сообщает ТАСС.
Такое решение было принято по итогам матча 27-го тура с «Енисеем» (1:3) в Красноярске.
«После окончания матча Адиев позволили себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье», – приводит ТАСС слова главы КДК Артура Григорьянца.
Напомним, за три тура до окончания чемпионата «Анжи» занимает предпоследнее место, отставая на шесть очков от «Уфы».
Таким образом, Адиев пропустит матчи с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (20 мая) и сможет вернуться на тренерскую скамейку в игре заключительного тура с «Уралом» (26 мая).
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