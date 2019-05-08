Курбан Бердыев: Был уверен, что в трансферное окно «Зенит» хорошо укрепится

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о победе «Зенита» в чемпионате России, которую он спрогнозировал до начала сезона.
«По организации, по подходу ко всему (это было заметно), – приводит слова Бердыева официальный сайт клуба. – Я был уверен, что в трансферное окно «Зенит» хорошо укрепится. Не знал, что это будет Азмун, но думаю, если бы не он, они бы нашли и другого хорошего нападающего.
Семак – амбициозный тренер, достаточно квалифицированный. Я уже говорил, что из молодых тренеров – он самый талантливый».
Напомним, «Зенит» оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата.
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