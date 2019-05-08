Курбан Бердыев: «Локомотив» борется за Лигу чемпионов, это тоже достойно

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал предстоящий матч 28-го тура премьер-лиги с «Локомотивом».
– У них есть цель – попадание в Лигу чемпионов, – приводит слова Бердыева официальный сайт клуба. – Это амбициозная команда. Понятно, что потеря чемпионства негативно сказывается на настроении, но попадание в Лигу чемпионов – это тоже достойно. Серебро – это тоже выигрыш, не всегда каждая команда может выиграть золото. Будет борьба за серебро.
– Как то учитываете при подготовке, что у «Локомотива» не сыграют Фарфан и Тарасов?
– Посмотрите на скамейку «Локомотива». Я не думаю, что это проблема для Семина. У них два равных состава.
Напомним, матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 10 мая на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
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