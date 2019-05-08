Суд признал Кокорина и Мамаева виновными по обоим эпизодам

Судья начала оглашение приговора в 14:36 по московскому времени. Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.
Игроки, а также еще двое обвиняемых, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, с тех пор содержатся под стражей в СИЗО «Бутырка».
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