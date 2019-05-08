Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок - Советский спорт
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08 мая 2019 16:22ФутболСпирин Дмитрий

Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Барселону» (4:0).

Я, как и многие, был шокирован. Не часто увидишь, когда «Барселона» имеет такой задел после первого матча и так бездарно проводит ответную встречу. Тут скорее надо говорить об этом, а не о силе «Ливерпуля», который при всем уважении уступает испанцам. «Барселона» проиграла сама себе из-за своих ошибок, привезла практически все голы в свои ворота. Понятно, что когда выходишь на матчи с таким настроем, и рикошеты не в твою пользу, а после этого очень тяжело вернуться в игру. Думаю, «Барселона» планировала спокойно выйти и за счет контроля мяча добиться результата. Можно пропустить один мяч, даже два, но три - никогда. Когда счет стал уже 0:2, мы увидели, как у футболистов «Барселоны» колени задрожали, - цитирует Кирьякова «Евро-футбол.ру».

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