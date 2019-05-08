Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок

Я, как и многие, был шокирован. Не часто увидишь, когда «Барселона» имеет такой задел после первого матча и так бездарно проводит ответную встречу. Тут скорее надо говорить об этом, а не о силе «Ливерпуля», который при всем уважении уступает испанцам. «Барселона» проиграла сама себе из-за своих ошибок, привезла практически все голы в свои ворота. Понятно, что когда выходишь на матчи с таким настроем, и рикошеты не в твою пользу, а после этого очень тяжело вернуться в игру. Думаю, «Барселона» планировала спокойно выйти и за счет контроля мяча добиться результата. Можно пропустить один мяч, даже два, но три - никогда. Когда счет стал уже 0:2, мы увидели, как у футболистов «Барселоны» колени задрожали, - цитирует Кирьякова «Евро-футбол.ру».
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