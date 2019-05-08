Кокорин проведет в колонии общего режима 7,5 месяцев, Мамаев - 6,5 - Советский спорт
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08 мая 2019 16:27ФутболСпирин Дмитрий

Кокорин проведет в колонии общего режима 7,5 месяцев, Мамаев - 6,5

Александр Кокорин и Павел Мамаев приговорены к пребыванию в колонии общего режима.

Александру Кокорину - год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что футболисты были признаны виновными по обоим эпизодам дела: нанесении побоев чиновнику Денису Паку и водителю Виталию Соловчуку.

Отсчет срока - с 8 мая. Срок в СИЗО определяется из расчета 1 к 1,5. Получается, что футболисты уже отсидели по 10,5 месяцев. Это означает: Александру Кокорину остается провести 7,5 месяцев в колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому - по 6,5 месяцев.

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