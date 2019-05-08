Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака

«Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе «Кофемания», - сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.
Напомним, суд в среду приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.
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