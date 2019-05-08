Мирча Луческу: Кокорин получил слишком большой срок, это чересчур

«Это чересчур… Просто невероятно. Я понимаю, что это пример для других молодых ребят, но это просто невозможно. Обычно в таких случаях люди через пару дней жмут руки и обо всем забывают.
Такой большой срок… Да, он сделал большую ошибку, но надо наказывать человека за то, что он сделал, а не чтобы показать пример остальным», - цитирует Луческу Sport24.ru.
Напомним, суд приговорил Кокорина у году и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Футболист проведет в колонии общего режима еще четыре месяца.
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