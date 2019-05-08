Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5 - Советский спорт
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08 мая 2019 16:55ФутболСпирин Дмитрий

Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут просить об условно-досрочном освобождении уже сейчас, им осталось провести в колонии 6,5 и 7,5 месяцев соответственно, сообщил РИА Новости известный российский юрист Дмитрий Аграновский.

«С учетом расчета дня в СИЗО за полтора в колонии, те семь месяцев, которые они провели в изоляторе, засчитают за 10,5. Таким образом, Мамаеву остался срок в 6,5 месяцев, Кокорину – 7,5. При этом до вступления приговора в силу каждый день с СИЗО также засчитывается за полтора, поэтому сейчас даже нельзя сказать, когда они выйдут. Право на УДО у них уже есть», - сказал адвокат.

По приговору, оба брата Кокорина получили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаев и Александр Протасовицкий – по 1 году 5 месяцев.

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