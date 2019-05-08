Вячеслав Колосков: Я рассчитывал на более мягкий приговор Кокорину и Мамаеву Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о решении суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я рассчитывал на более мягкий приговор, у меня было желание, чтобы их сегодня отпустили из зала суда. Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.

С другой стороны, не произошло и самого страшного — максимального срока, писали даже о семи годах заключения, в случае признания преступления по предварительному сговору. Я не юрист, не могу судить, справедливо это или нет, но чисто по-человечески мне кажется, что судья могла бы сделать подарок семьям и поклонникам Кокорина и Мамаева. Однако, что прошло, то прошло», — рассказал Колосков в интервью Sport24.ru.



Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев — к 1 году и 5 месяцам. С учетом того, что 1 день в СИЗО равен 1,5 дням в колонии, форварду «Зенита» осталось провести за решеткой 7 месяцев, а полузащитнику «Краснодара» — 6,5.