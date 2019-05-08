Борис Игнатьев: «Барселона» проиграла замечательной команде Российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0).

«Матч получился запредельным, показательным. Эту игру надо брать за основу детским тренерам, что делать и с чего начинать и, конечно, всем большим специалистам. Я думаю, «Барселона» проиграла в психологии.

«Барселона» проиграла замечательной команде, но причины этого поражения лежат на поверхности. «Ливерпуль» ее переиграл с точки зрения всех командных и индивидуальных построений, но при этом все могло закончиться по-другому. «Барселона» могла проиграть матч, но выйти дальше. Цепь индивидуальных оплошностей привела к сокрушительному поражению, - цитирует Игнатьева «Евро-футбол.ру».