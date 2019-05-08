Мама Кокориных в слезах покинула здание суда

Сегодня, 8 мая, братьев Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии по итогам двух конфликтов в центре Москвы, участниками которых также стали полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протосовицкий. Компания друзей сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Мама Кокориных покинула здание суда в слезах в сопровождении друзей сыновей и не стала общаться с журналистами.
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