Николай Валуев: Кокорин получил мягкий срок, но ощущение безнаказанности поколебалось Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Осудили и осудили. Я так понял, из обвинения убрали сговор, так что мягкий срок, часть которого они уже отсидели. Выйдут и, если захотят заниматься спортом — думаю, в силу возраста захотят. Они парни молодые. А уж удастся ли им заключить контракты или нет — думаю, проблем не должно быть. Потому что в футболе они как-никак все были ценными игроками.

Пошло ли им это на пользу? Я могу только предполагать. Это покажет время и их действия. Ну а остальным наука. Как говорят, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Тюрьма никого не исправляла? Ну напрасно вы так думаете. Есть много людей, которых исправила тюрьма. Ощущение безнаказанности возникает от вседозволенности. В их жизни вседозволенность была. И ощущение безнаказанности тоже. Сейчас это ощущение немножко поколебалось», - цитирует Валуева Sport24.ru.



Напомним, братьям Кокориным было вынесено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии.