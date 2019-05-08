Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда - Советский спорт
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08 мая 2019 17:43ФутболСпирин Дмитрий

Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда

Защита Александра Кокорина, который получил 1,5 года колонии по делу о драке, будет обжаловать приговор суда, заявила РИА Новости адвокат футболиста Татьяна Стукалова.
Суд в среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение.

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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