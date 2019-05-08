Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением - Советский спорт
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08 мая 2019 17:48ФутболГригорьевская Юлия

Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением

Прокурор по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого Светлана Тарасова после вынесения решения Пресненским судом поделилсь своим мнением по поводу этого процесса.

- Довольны ли вы приговором по этому делу?
- На сегодняшний день суд полностью согласился с квалификацией, которая была предложена стороной государственного обвинения. Всем лицам были назначены реальные сроки лишения свободы. Что касается оправдания младшего Кокорина по статье 116-й, данный вопрос будет решен при получении копии приговоры и вопрос об обжаловании будет решении при полном изучении этой копии.

- Что можете сказать по поводу исключения судом предварительного сговора?
- Это дискуссионный вопрос и он также будет решен по получении копии приговора и его детальном изучении.

- Как вам процесс и весь его ход?
- Я не буду сейчас комментировать процесс. Он был проведен полностью в рамках Уголовно-процессуального законодательства.

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