ИД «Советский спорт» получил награду за открытие первого спортивного пресс-центра - Советский спорт
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07 мая 2019 19:00Футбол

ИД «Советский спорт» получил награду за открытие первого спортивного пресс-центра

Издательский дом «Советский спорт» был удостоен престижной награды VI ежегодной премии «Спорт и Россия».

Первое спортивное СМИ России стало лауреатом в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни». Основанием для вручения награды стало открытие первого спортивного пресс-центра, который за первые месяцы работы стал настоящим магнитом для всех, чья жизнь и деятельность связана со спортом.

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