ИД «Советский спорт» получил награду за открытие первого спортивного пресс-центра

Первое спортивное СМИ России стало лауреатом в категории «Информационные проекты в области спорта и здорового образа жизни». Основанием для вручения награды стало открытие первого спортивного пресс-центра, который за первые месяцы работы стал настоящим магнитом для всех, чья жизнь и деятельность связана со спортом.
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