Орлов: «Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина

«Конечно, многим бы хотелось, чтобы срок был у них поменьше. Но что тут говорить, это суд и это последняя инстанция. Я могу сказать, что на мой взгляд у них есть шанс вернуться в большой футбол. Все зависит от их мотивации, воли и характера. Я убежден, что Кокорин и Мамаев еще способны заиграть. Только вот от Мамаева «Краснодар» отказался, но его зовут «Ахмат» и «Урал». Сейчас они немного побудут в местах отдаленных, но затем они должны доказать, что они профессиональные футболисты.
«Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина, ему дадут золотую медаль чемпионства. Медведев и Семак неоднократно высказывались за Кокорина, что его не хватало и все его ждут. «Зенит» за Кокорина, это и есть мотивация Кокорина вернуться в футбол», - цитирует Орлова Sport24.ru.
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