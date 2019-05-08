Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 19:00ФутболСметанникова Дарья

Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан»

На данный момент Шевченко тренирует сборную Украины.

Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к «Милану», за который он выступал в прошлом.

«Милан» — это команда, которая является частью моей жизни. Но в настоящий момент я занят в сборной. Гаттузо проделывает отличную работу… Однажды я хотел бы возглавить «Милан». Может быть, однажды придёт моя очередь», - цитирует Шевченко Calciomercato.

Украинец провел за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. С 2016 года Шевченко возглавляет сборную Украины.

06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
08/05 13:24Футбол
Кто отправится в лапы к Клоппу: «Аякс» или «Тоттенхэм»? Сегодня - битва за финалГлавная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.
08/05 14:25Хоккей
У Воробьева мощный состав и штаб. Но ему стоит посочувствоватьКорреспондент «Советского спорта» о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.
08/05 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
08/05 19:52Футбол
«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!).
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
20:04 Бокс Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым
20:04 Хоккей Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира
20:00 Футбол Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой
19:41 ММА Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса
19:37 Хоккей Веренски не поможет сборной США на чемпионате мира
19:28 Футбол Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит
19:19 Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
19:18 Бокс Тищенко рассказал о дате следующего боя
19:10 ММА Дацик – о наказании Кокорина и Мамаева: 15 суток с метлой за глаза бы было
19:00 Футбол Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан»
18:58 Футбол Орлов: «Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина
18:44 Хоккей «Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым
18:31 Волейбол Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России
18:24 ММА Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем
18:21 Футбол «Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы
18:20 ММА Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC
18:15 Футбол Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»
18:11 Баскетбол «Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста
17:48 Футбол Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением
17:43 Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика