Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан»

Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к «Милану», за который он выступал в прошлом.
«Милан» — это команда, которая является частью моей жизни. Но в настоящий момент я занят в сборной. Гаттузо проделывает отличную работу… Однажды я хотел бы возглавить «Милан». Может быть, однажды придёт моя очередь», - цитирует Шевченко Calciomercato.
Украинец провел за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. С 2016 года Шевченко возглавляет сборную Украины.
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