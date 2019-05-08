Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой - Советский спорт
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08 мая 2019 20:00ФутболСметанникова Дарья

Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой

Суд в среду приговорил к 1,5 года колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева.

«Я считаю, это перебор. Об этом говорят многие эксперты, которые в самом начале говорили, что их нужно чуть ли не застрелить. Ребята уже понесли наказание. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен. Я уверен, что будет апелляция, надеюсь, что они не так долго будут находиться в тюрьме.

Читал, что в СИЗО нет особых условий, чтобы поддерживать физическую форму, плюс у Кокорина проблемы с коленом, он только начал возвращаться после тяжелой травмы. То, что подготовка после заключения будет длительная — это факт, шанс вернуться в футбол есть. Кокорину 28, может, лучшие годы у него впереди, а Паша постарше, ему будет тяжелее. Я думаю, они смогут вернуться, дай Бог, чтобы были предложения.

Я знаю и Мамаева, и Кокорина хорошо, Сашу просто намного ближе и дольше. Хочу пожелать им терпения, чтобы ребята держались, их многие поддерживают, многие ждут. Жалко, что так произошло, обидно за ребят. Этот пример на будущее другим футболистам. Я уверен, что ребята сильные, зная их двоих, думаю, все будет нормально. В скором времени выйдут на футбольное поле и порадуют своей игрой», - приводит слова Воронина Sport24.ru.

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