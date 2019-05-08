Главный тренер «Валенсии»: У нас больше шансов выйти в финал ЛЕ, чем у «Арсенала» «Валенсия» сыграет с «Арсеналом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от ответного матча с «Арсеналом» в полуфинале Лиги Европы. Первая игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:1.

«Очевидно, что шансы завоевать путевку в следующий раунд на «Месталье» у нас выше, потому что болельщики будут поддерживать нас с первой минуты. Это будет тяжелая игра, и поддержка нам необходима, но мы убеждены, что способны добиться победы. Мы имеем дело с соперниками топового уровня, которые показали, что будут наказывать за любую небрежность. Потому мы должны избежать ошибок, которые мы регулярно допускаем» - цитирует Тораля пресс-служба УЕФА.

Матч «Валенсия» - «Арсенал» состоится в четверг, 9 мая, в 22:00 по московскому времени.