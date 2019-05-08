Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Рому» - Советский спорт
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08 мая 2019 20:23ФутболСпирин Дмитрий

Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Рому»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Рому».

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры.

«Я очень уважаю клубы. Каждая команда, которая проявляет ко мне интерес, пытается связаться со мной, верит, что я могу быть правильным человеком», заставляет меня гордиться. В конце концов я выберу один клуб, но я не из тех людей, которые обсуждают это», — сказал Моуринью в интервью beIN Sports.

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