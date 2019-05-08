Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Рому»

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры.
«Я очень уважаю клубы. Каждая команда, которая проявляет ко мне интерес, пытается связаться со мной, верит, что я могу быть правильным человеком», заставляет меня гордиться. В конце концов я выберу один клуб, но я не из тех людей, которые обсуждают это», — сказал Моуринью в интервью beIN Sports.
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