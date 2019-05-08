Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды после допинг-контроля Для капитана «Барселоны» Лионеля Месси проигрыш (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не стал последней неприятностью вчерашним вечером, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, по окончании встречи аргентинский форвард был вынужден пройти допинг-контроль. Однако данная процедура задержалась на два часа. Команда не стала дожидаться своего лидера и отправилась на автобусе в аэропорт Ливерпуля без него.

В итоге 31-летний нападающий вынужден был добираться в аэропорт самостоятельно.