Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды после допинг-контроля - Советский спорт
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08 мая 2019 20:38ФутболСпирин Дмитрий

Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды после допинг-контроля

Для капитана «Барселоны» Лионеля Месси проигрыш (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не стал последней неприятностью вчерашним вечером, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, по окончании встречи аргентинский форвард был вынужден пройти допинг-контроль. Однако данная процедура задержалась на два часа. Команда не стала дожидаться своего лидера и отправилась на автобусе в аэропорт Ливерпуля без него.

В итоге 31-летний нападающий вынужден был добираться в аэропорт самостоятельно.

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