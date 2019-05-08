«Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 20:56ФутболСпирин Дмитрий

«Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Тоттенхэма» на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Аякс»: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - Шоне, де Йонг, ван де Беек, Зиеш, Нерес - Тадич.

«Тоттенхэм»: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли - Лукас Моура, Сон Хын Мин.

Матч начнется сегодня в 22:00 по московскому времени в Амстердаме. В первой встрече победу на выезде одержал голландский клуб (1:0).

22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
08/05 17:02Хоккей
«Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
08/05 14:26Футбол
Live! Кокорин и Мамаев приговорены к колонии общего режима, у родственников истерикаСегодня Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Советский спорт» следит за происходящим на месте событий.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 13:23Футбол
Алиссон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
08/05 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
Новости
21:37 Хоккей Кожевников: Большое количество звезд в составе российской сборной на ЧМ – проблема
21:36 Футбол Адвокат Мамаева: Павел намерен продолжать карьеру, независимо от решения «Краснодара»
21:33 ММА Американская девушка-боец сообщила о готовности побить Нурмагомедова
21:28 Футбол «Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»
21:22 Футбол Глава СПЧ – о приговоре Кокорину и Мамаеву: Никаких претензий к суду быть не может
21:13 Футбол Михаил Боярский: Я считаю наказание Кокорина и Мамаева справедливым
21:07 Футбол Федор Щербаченко: Кокорин и Мамаев – козлы отпущения
21:04 Баскетбол УНИКС стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ
21:03 Футбол Владимир Обедзинский: К Кокорину и Мамаеву относятся как к матерым убийцам
20:56 Футбол «Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд
20:52 Футбол Федор Щербаченко: От «Аякса» и «Тоттенхэма» ожидаю скорее прагматичного футбола
20:50 Футбол Джикия признан лучшим игроком «Спартака» в апреле
20:48 Хоккей Кирилл Капризов: Нужно быть командой и не смотреть на фамилии
20:38 Футбол Месси добирался в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды после допинг-контроля
20:26 Футбол Алана Мамаева – после суда: Это был один из самых сложных дней
20:23 Футбол Моуринью прокомментировал слухи о назначении в «Рому»
20:14 Футбол Главный тренер «Валенсии»: У нас больше шансов выйти в финал ЛЕ, чем у «Арсенала»
20:04 Бокс Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым
20:04 Хоккей Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира
20:00 Футбол Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика