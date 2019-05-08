«Аякс» – «Тоттенхэм». Стартовые составы команд

«Аякс»: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - Шоне, де Йонг, ван де Беек, Зиеш, Нерес - Тадич.
«Тоттенхэм»: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли - Лукас Моура, Сон Хын Мин.
Матч начнется сегодня в 22:00 по московскому времени в Амстердаме. В первой встрече победу на выезде одержал голландский клуб (1:0).
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Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»