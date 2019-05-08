Михаил Боярский: Я считаю наказание Кокорина и Мамаева справедливым

«Я полагаю, что этому событию уделяется уж очень много внимания. Мне кажется, что здесь все уже исчерпано, и вполне достаточно того наказания, которое понесли футболисты. А искупить свою вину они могут только профессией. Для этого нужно будет вернуться к тренировкам и доказать свою состоятельность как спортсмена.
Я считаю это наказание справедливым. Стечение обстоятельств таково, ничего не поделаешь. Они уже понесли наказание, но самое главное — вынесли из этой ситуации моральный урок. Сейчас нужно дать им шанс исправиться. А это можно сделать только работой», — сказал Боярский в интервью Sport24.ru.
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