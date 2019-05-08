«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар»

По информации De Telegraaf, два российских клуба проявляют интерес к полузащитнику голландского «АЗ Алкмар» Гусу Тилу.
«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести 21-летнего капитана «АЗ Алкмара». Однако официального предложения пока не поступало.
Отмечается, что российским клубам придется выплатить большую сумму за Тила, но конкретная цифра не называется. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Тил провел за «АЗ Алкмар» 32 матча в чемпионате Голландии, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
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