«Спартак» и «Зенит» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар» Гус Тил может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации De Telegraaf, два российских клуба проявляют интерес к полузащитнику голландского «АЗ Алкмар» Гусу Тилу.

«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести 21-летнего капитана «АЗ Алкмара». Однако официального предложения пока не поступало.

Отмечается, что российским клубам придется выплатить большую сумму за Тила, но конкретная цифра не называется. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тил провел за «АЗ Алкмар» 32 матча в чемпионате Голландии, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.