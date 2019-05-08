Жена Кокорина: Что за ад-то такой?

Жена Александра Кокорина Дарья Валитова прокомментировала решение суда.
«Что за ад-то такой?! У него карьера вся закончена. Детей как он увидит?!», - цитирует Валитову Tsargrad.tv.
Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
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