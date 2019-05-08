СМИ: Руководство «Барселоны» хочет уволить Вальверде «Барселона» проиграла «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вылетела из розыгрыша турнира.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост после поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Руководство каталонского клуба всерьез раздумывает над увольнением специалиста. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что руководство «Барселоны» очень недовольно повторением прошлогодней ситуацией, когда команда проиграла «Роме» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что «Барселона» в текущем сезоне выиграла чемпионат Испании, а также вышла в финал Кубка страны.

Вальверде тренирует сине-гранатовых с лета 2017 года, с тех пор завоевав четыре трофея.