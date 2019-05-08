СМИ: Руководство «Барселоны» хочет уволить Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может покинуть свой пост после поражения от «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов. Руководство каталонского клуба всерьез раздумывает над увольнением специалиста. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что руководство «Барселоны» очень недовольно повторением прошлогодней ситуацией, когда команда проиграла «Роме» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Напомним, что «Барселона» в текущем сезоне выиграла чемпионат Испании, а также вышла в финал Кубка страны.
Вальверде тренирует сине-гранатовых с лета 2017 года, с тех пор завоевав четыре трофея.
Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилосьПосле вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда. «Ну а что вы хотели?! У Кокорина всего два адвоката, а у Пака – три!»Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик прокомментировал вердикт по делу его подзащитного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которым дали реальные сроки. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Если забудете про свои фамилии, то победите!» Хоккеисты отправились в СловакиюСборная России по хоккею вылетает на чемпионат мира. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте. «Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!). Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. «Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд
Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса» «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду. Кто станет соперником «Ливерпуля» в финале? «Аякс» – «Тоттенхэм». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом». Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.