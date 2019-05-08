Маурицио Сарри: Следующей целью «Челси» будет выход в финал Лиги Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом».
«Нам будет нелегко, потому что нам предстоит сыграть с опасным соперником, в чем мы уже могли убедиться в первом матче. Они динамичны, агрессивны и опасны в атаке, особенно когда они находят пространство в контратаках, так что это будет матч с опасным соперником. Мы достигли цели, которую ставил клуб, и мы очень этому рады. Теперь нам предстоит сыграть в другом турнире, поэтому нашей следующей целью будет выход в финал, а затем и победа в нем, потому что мы считаем, что заслуживаем выиграть трофей.
Это важный матч, в котором мы должны сыграть на победу. Сейчас мы на 24 очка позади «Манчестер Сити», так что очень тяжело сократить такой отрыв. Нам необходимо работать, и, вероятно, нам нужно кого-то приобрести, но это нелегко, потому что уровень первых двух команд в Англии очень высок. Главной целью являются не трофеи, а прогресс игроков, который уже заметен в этом сезоне у Каллума Хадсона-Одои, Рубена Лофтуса-Чика и даже игроков постарше вроде Росса Баркли. Мы начали нашу работу – у нас было множество проблем, но в итоге мы движемся в правильном направлении», - цитирует Сарри пресс-служба клуба.
Ответный матч пройдет 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
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