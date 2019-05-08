Лорис Кариус: Очень рад за «Ливерпуль» и его болельщиков

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Это «Энфилд»! Очень рад за клуб и его болельщиков!», - написал Кариус в своем твиттере.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба станет известен завтра после окончания встречи между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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