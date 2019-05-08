Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов - Советский спорт
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08 мая 2019 23:18ФутболСметанникова Дарья

Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Йозеф Блаттер был отстранен от должности президента ФИФА после коррупционного скандала в 2016 году.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подаст в суд на организацию. 83-летний швейцарец намерен вернуть коллекцию часов, которую оставил в офисе.

«Убежден, что вернуть мои личные вещи — не слишком большая просьба», - цитирует Блаттера New York Times.

По данным источника, Блаттер планирует включить данное требование в иск, который будет содержать требование о выплате ему пенсии.

Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позже срок дисквалификации сократили до шести лет.

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