Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подаст в суд на организацию. 83-летний швейцарец намерен вернуть коллекцию часов, которую оставил в офисе.
«Убежден, что вернуть мои личные вещи — не слишком большая просьба», - цитирует Блаттера New York Times.
По данным источника, Блаттер планирует включить данное требование в иск, который будет содержать требование о выплате ему пенсии.
Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков занимавшему в то время пост главы УЕФА Мишелю Платини. Позже срок дисквалификации сократили до шести лет.
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